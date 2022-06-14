烏克蘭官員：戰火中失去1/4耕地 但糧食安全無虞

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭農業部副部長維索茨基今天表示，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭已失去1/4耕地，特別是在南部和東部，但他堅稱糧食安全並未受到威脅。

法新電報導，維索茨基（Taras Vysotskiy）在記者會上表示：「儘管失去25%可耕地，今年農作物種植綽綽有餘，人民糧食充足。」

他並說，隨著數百萬人逃離戰火，「大規模流離失所和移居海外」，全國消費水準已經下降。

國際移民組織（IOM）和聯合國難民事務高級專員公署 （UNHCR）的數據顯示，估計超過700萬人在烏克蘭境內顛沛流離，另有730萬人逃出國，超過半數前往波蘭。

維索茨基說，儘管在戰火中損失大量耕地，「目前農作物種植區的情況…不會對烏克蘭的糧食安全構成威脅」。

他說：「烏克蘭農民在戰爭開始前就為播種做好了相對較好的準備。」

根據國際非政府組織「世界數據中心－烏克蘭」（World Data Center-Ukraine）資料，戰前烏克蘭擁有超過3000萬公頃耕地。

儘管維索茨基保證戰爭不會威脅到烏克蘭的國內糧食供應，但聯合國先前警告，這場衝突可能使全球數千萬人陷入糧食不安全，以及營養不良、大規模人口飢餓和饑荒的風險。

本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，目前俄羅斯封鎖烏克蘭港口，約2000萬至2500萬公噸糧食無法出口，到了秋天，卡在港口的糧食恐增至7000萬至7500萬公噸。

在俄羅斯侵略前，烏克蘭是全球第4大小麥和玉米供應國。俄羅斯和烏克蘭的小麥產量占全球供應量的30%。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110614