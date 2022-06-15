憂心中國影響力 澳洲外長將與索羅門群島總理會面

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）由於擔心太平洋島國索羅門群島與中國的安全協議會對地區帶來影響，澳洲外交部長黃英賢17日將前往索國會見總理蘇嘉瓦瑞。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）透過新聞稿表示，她將前往索羅門群島和紐西蘭。這是她上個月宣誓就職後，第3次前往當地。

聲明中提到，澳洲致力加強與索羅門群島在氣候變遷等共同問題上的合作，黃英賢將與蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面。

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她說：「我很期待針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復甦、經濟發展、勞動力流動的優先事項，及解決我們共同的安全利益等議題進行討論，以持續取得進展。」

數個島國表示，下個月在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領袖會議，將討論索羅門群島安全協議，以及中國提議與10個太平洋島國間的全面性安全和貿易協議。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110615