越副外長會見美副國務卿 建議推動拜登年內到訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內15日專電）美國副國務卿雪蔓日前訪問越南，根據越方所發布的通稿，越南外交部副部長何金玉與雪蔓會見時當面建議雪蔓協調推動美國總統拜登在今年內訪問越南。

應越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）邀請，雪蔓（Wendy Sherman）及代表團一行10日至13日對越南進行工作訪問。越南政府新聞網（baochinhphu.vn）14日發布通稿說明雪蔓與越方官員的會見內容時作上述表示。

通稿指出，何金玉（Ha Kim Ngoc）13日在首都河內市會見雪蔓時建議，協調推動拜登（Joe Biden）今年訪問越南。

拜登5月12至13日曾在華府會晤東南亞國家協會（ASEAN）各國領袖，當時越南總理范明正（Pham Minh Chinh）前往參加會議並順道訪問美國。何金玉指出，拜登2022年訪問越南將是范明正訪美工作成果的延續。

何金玉並希望美國繼續與越南就地區倡議交換和分享訊息，關心和幫助支持越南克服戰爭遺留問題及轉向清潔能源使用。

雪蔓對雙方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐漸恢復實體活動和代表團互訪表示高興。她並宣布為越南的掃雷活動追加1900萬美元預算，肯定美國和相關國家願為越南到2050年實現淨零排放的有關承諾提供資源、資金和技術。

雪蔓13日在與越南外交部長裴青山會見時表示，美國重視與越南的全面夥伴關係，希望適時升級兩國關係，同時對富裕、強大和繁榮的越南表示支持。

裴青山則強調，越南將美國視為「最重要的合作夥伴之一」，願與美方一起「在尊重彼此獨立、主權、領土完整和政治制度的基礎上，推動全面夥伴關係深入、有效、實質性發展」。

雪蔓表示，美國將繼續與亞太和印度洋地區展開廣泛且負責任的合作，並加強與東協成員國的合作。

裴青山與雪蔓討論促進雙邊高層代表團互訪、疫情防控、疫後社會經濟復甦、投資貿易及亞太和印度洋地區互聯互通倡議、南海議題、教育合作、俄烏局勢等。（編輯：韋樞）1110615