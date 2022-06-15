世貿部長會延長一天 達成各項協議難度高

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（中央社日內瓦15日綜合外電報導）目前進行的世界貿易組織（WTO）部長級會議將延長至明天，希望能就漁業補貼、糧食安全和抗疫等議題達成至今難以達成的協議。

不過外界愈來愈感到懷疑，因為印度堅持不在這些問題上讓步，而修改全球貿易規定也難獲各國共識。

世貿組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，與會各國「感到，如果多點時間，我們其實可以在某些問題上獲致突破」，因此會議延長一天。

世貿採取共識決，通過任何決議須獲164個會員國一致同意。印度昨晚幾乎使此次會議達成協議以減少有害漁業補貼的努力落空，印度堅稱，若無25年豁免期，不會簽署相關協議。

世貿有關禁止漁業補貼的談判已進行20多年，這種補貼會助長過度捕撈，從而威脅到地球魚類資源的永續性。

此外，印度和南非等開發中國家爭取，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、治療藥物和檢測試劑的專利權放棄逾一年，但遭到若干擁有大規模製藥公司的已開發國家反對。

巴基斯坦商務部長卡瑪（Syed Naveed Qamar）在會議空檔表示：「我們認為，這次部長級會議可能會一事無成。」

伊衛拉則說，時間正不斷過去，與會各國部長應「付出更多努力」，針對所有問題達成共識。

曾擔任奈及利亞財政部長的伊衛拉將她在世貿的領導地位押注在達成上述協議，證明世貿能發揮作用以應對全球重大挑戰，藉以為世貿注入新生命。

她說：「為此，我們必須盡其所能，更加努力並挑燈夜戰。好消息是…現在已經有了進展，只是我們必須付出多一些努力和時間。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110615