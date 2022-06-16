面對烏克蘭微辭 法德義領袖將訪基輔以示力挺

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（中央社基輔16日綜合外電報導）歐洲聯盟最大3國德、法、義的領袖預計今天到基輔（Kyiv）訪問，在烏克蘭力抗俄羅斯入侵之際，展現對烏國的支持。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）安排此行已有數星期之久，想平息烏克蘭內部對3國因應俄烏戰爭的批評。

今天這趟行程因安全理由而未對外宣布。明天歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預計將對烏克蘭的歐盟候選資格做出建議，而歐洲最大幾國對這件事一直不甚積極。

馬克宏今天在羅馬尼亞一場談話中表示，時機已到，歐洲應針對烏克蘭入歐抱負上，向基輔當局提出保證。

馬克宏說：「當烏克蘭人英勇抵抗外侮，身為歐洲人，我們應向烏克蘭和其人民傳達出明確政治訊息。」但馬克宏未說明細節。

基輔曾批評過法德兩國，對義大利也有微辭，指他們在支持烏克蘭一事上拖拖拉拉，交付武器速度緩慢，並把自己國家繁榮置於烏克蘭自由安全之上。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）本週告訴德國「畫報」（Bild）說，他擔心3國領袖會對基輔施壓，要求烏克蘭接受一個有利於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的和平協議。

阿列斯托維奇指出：「他們會說，我們必須終止這場引發糧食危機和經濟問題的戰爭…我們必須保留蒲亭的顏面。」他指的是馬克宏本月曾說，不要讓俄國總統難堪，這很重要。

為解決這項疑慮，德拉吉14日表示，儘快展開和談很重要，但又說，談判必須在「烏克蘭認為可以接受的條件下」進行。

一般預料澤倫斯基會敦促3國領袖運送更多武器，以協助陷困的烏軍對抗俄國侵略者。

烏克蘭尤其批評德國的軍事援助，烏克蘭駐柏林大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）告訴德國廣播公司NTV說，他預期蕭茲能交付承諾已久但仍未運送的重型武器。

蕭茲駁斥有關他扣住緊急軍援的說法，他表示，德國是烏克蘭最大的軍事與財政支持國之一，並說需要花時間來訓練烏軍，才能使用德國所提供的精密火砲系統。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110616