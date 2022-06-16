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北韓COVID-19疫情未歇 又爆不明腸道傳染病

2022/6/16 12:21
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（中央社首爾16日綜合外電報導）北韓今天通報出現一波不明的腸道傳染病，境內醫療體系已在對抗前所未見的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，現在可能將承受更大壓力。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩昨天下令將藥品送至西部港口城市海州（Haeju），以儘快協助染上「急性腸道傳染病」的病患。

路透社報導，北韓中央通信社沒有提到有多少人染病，也沒有詳細說明這個疾病是什麼；不過，腸道指的是消化道。

北韓中央通信社說：「（金正恩）強調必須儘快控制傳染病，採取縝密措施將可疑病例隔離起來，以徹底遏阻疫情擴散，並透過流行病檢查與科學採檢確認病例。」

北韓正在對抗首波COVID-19疫情。在外界擔憂北韓缺乏疫苗與醫療物資之際，平壤當局上月宣布進入緊急狀態。

北韓今天通報新增2萬6010人出現發燒症狀，自4月底以來境內發燒患者累計達近456萬例，死亡病例累計達73例。

北韓每天都會通報發燒患者而非COVID-19確診人數，顯然是因為缺乏採檢工具。專家也懷疑北韓透過政府控制的媒體低報病例數。

北韓稱這波COVID-19疫情出現緩解跡象，但世界衛生組織（World Health Organization）本月稍早對此提出質疑，認為北韓疫情惡化。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110616

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