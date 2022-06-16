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日本學校營養午餐檢出大腸桿菌 疑女職員「加料」

2022/6/16 12:44
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本愛知縣岡崎市一所學校2021年10月發生營養午餐異常，之後餐點被檢出大腸桿菌，警方認為在學校工作的20多歲女職員涉嫌將排泄物混入餐點，已將女職員函辦。

日本中京電視台報導，這所位於岡崎市的公立學校校長當時在確認供職員食用的營養午餐時，察覺餐點出現異常臭味與變色，在緊急更換食材後將問題餐點送驗，因此無人吃下問題餐點。

當地保健所在調查餐點時檢出大腸桿菌，由岡崎市政府報警處理。

相關人士表示，警方懷疑在校工作的20多歲女職員將人體排泄物混入餐點，今年6月13日依妨礙業務等罪嫌函送檢方。警方正調查女職員作案動機等。

東海電視台去年10月事發時曾引述岡崎市政府表示，校長在試吃提供職員室的午餐時，察覺配菜有異臭且顏色異常。

這些配菜是由岡崎市內的中央廚房製作，提供市內67所中小學食用，除這所學校外，其他學校都沒有出現配菜異常。

東海電視台昨天報導，已知很可能是學校女職員將排泄物混入午餐，已遭警方函送；涉案女職員接受調查時否認犯行。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110616

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