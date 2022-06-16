俄烏戰爭衝擊全球 印度：可與東協扮演穩定力量

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（中央社記者林行健新德里16日專電）印度今天首度在新德里主辦「特別東協-印度外交部長會議」（SAIFMM），印度外交部長蘇杰生致詞時表示，東協與印度可在俄烏戰爭帶來的動盪中，扮演穩定力量。

「特別東協-印度外交部長會議」為期兩天。由蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）共同擔任主席，東協各會員國的外交部長、東協祕書長親臨出席。

今年正值東協-印度友誼年，雙方慶祝建立對話關係30年、以及戰略夥伴關係10年。

蘇杰生在開幕儀式上讚揚，在現今地緣政治以及全球各種不確定性挑戰之下，東協的角色更形重要，印度支持強而有力、團結及繁榮的東協。

他指出，在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代全球力圖振作、烏克蘭局勢對糧食、能源及產品供應鏈帶來不確定因素的大環境之下，印度與東協的合作，可成為全球的重要穩定力量。

印度外交部並未公布外長會議的議程，但蘇杰生今天在推特上透露，本屆會議聚焦於貿易與投資成長、實體與數位連結、國防與安全、氣候行動與綠色成長，以及人與人交流等領域。

根據印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）的推文，與會外長拜會了印度總理莫迪（Narendra Modi），印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）也在場。

印度外交部資料顯示，東協與印度於1992年開始層面性的接觸，1995年發展為對話夥伴，2002年再向前推進為峰會層級夥伴關係，並於2012年建立戰略夥伴關係。

印度外交部形容東協在印度的「東進」（Act East）政策中占有中心地位。

另一方面，印度外交部昨天先行在新德里舉辦了第24屆東協-印度資深官員會議。根據印度外交部新聞稿，與會東協及印度官員檢視了雙方的戰略夥伴關係以及此關係的未來發展方向。

新聞稿說，資深官員們評估了在政治-安全、經濟、以及社會-文化等3大領域的合作進展，並討論如何進一步執行2021-2025年東協-印度行動計畫。（編輯：黃自強）1110616