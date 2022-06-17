澳洲外長訪索羅門群島 與總理討論共同安全利益

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天在索羅門群島會見總理蘇嘉瓦瑞，這是澳洲新政府的官員首次訪問荷尼阿拉（Honiara），原因是擔心這個太平洋鄰國與中國的安全協議。

黃英賢（Penny Wong）沒有立即對會談發表評論，但稍早曾表示，她想討論疫後復甦、經濟發展、氣候變遷和「我們共同的安全利益」。

幾個太平洋島國曾表示，7月在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領導人會議，將討論索羅門群島與中國的安全協議。

澳洲、紐西蘭、日本和美國曾表示，它們擔心北京可能在太平洋建立軍事設施；但蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）否認與中國的協議將允許建立軍事基地，而是將重點放在警務上。

澳洲政府已表示，它將擴大太平洋島國國民前往澳洲工作的機會，這是這些民眾的社區重要海外匯款收入來源。

坎培拉並曾承諾在索羅門實施一項為期10年的基礎建設計畫，規模達15億索羅門群島元（約新台幣54億元），以創造當地經濟機會。

澳洲的援助傳統上側重於教育和衛生等較不顯眼的領域。黃英賢這回也拜訪一所學校，並宣布澳洲將捐贈20萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給索羅門11歲以下兒童。

黃英賢表示，澳洲希望「作為太平洋大家庭的一部分」與索羅門合作，以改善年輕人的出路。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110617