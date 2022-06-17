薩摩亞：太平洋安全議題應由區域國家自行處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓17日綜合外電報導）薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）今天表示，太平洋安全議題應該且可以由區域內國家自行處理，還說中國幅員廣大，仍是非常具有吸引力的經濟夥伴。

中國在太平洋地區的影響力日益擴張，加上可能在分散於南太平洋上的島國部署軍力，令澳洲、紐西蘭以及盟友美國憂心。

路透社報導，馬塔法訪問紐西蘭時受訪表示：「每個人都對中國有興趣──就購買力等方面而言，他們的市場很大。」

索羅門群島今年稍早與北京當局簽署安全協議後，中國漸增的區域影響力受到關注。

馬塔法說：「與區域安全有關的議題，必須在既有更廣泛的框架下加以處理。」她所稱框架為先前簽署的區域安全協議。

她表示，在即將召開的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）領導人會議上，將討論是否需要在安全議題上付出更多努力，才不至於其他島國認為需要向區域外尋求幫助。

太平洋島國論壇成員包含橫跨太平洋3大文化圈和地理島群的密克羅尼西亞（Micronesia）、美拉尼西亞（Melanesia）、玻里尼西亞（Polynesia）的18國，以及澳洲和紐西蘭。少數成員與台灣有邦交，絕大多數認同北京政府。

澳洲和紐西蘭傳統上是這些島國的主要安全及援助夥伴，提供發展與救災支援，必要時還有軍事協助。

馬塔法說，她理解這個區域愈來愈受重視，但中國長期以來都是外交和經濟夥伴，「我不喜歡的是論述中出現種族主義元素」。

她說，這個區域已經不再只是「藍色太平洋」（Blue Pacific）的一部分，而是隸屬於更廣大的印度太平洋地區，因此需要獲得更多話語權。

她表示：「現在美國基本上想回來，我想這也強化了澳洲和紐西蘭的角色與作用。地緣政治安排發生了全面改變。」

馬塔法舉例，南太平洋國家在美國、英國、澳洲去年組成「三方安全夥伴關係」（AUKUS）時都沒有被徵詢，但她認為南太平洋國家理應表達意見。

她說，在近期會議上，她曾詢問紐西蘭與澳洲領導人，兩國作為太平洋國家，每當與美、中等國討論政治議題時，究竟有沒有把這個太平洋大家庭放在心上。

馬塔法表示，太平洋島國論壇將是確保這個區域在國際舞台上統一發言口徑的重要機會，尤其是北太平洋國家曾威脅要脫離組織。

她也指出，儘管地緣政治競爭是熱門話題，但區域面臨的更大挑戰包括從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦、範圍更廣的公衛議題，以及氣候變遷等。

她說，「海平面上升及海岸線侵蝕都帶來立即影響，還有愈來愈頻繁的天災」。

她表示：「天災已經成為區域發展道路上的一項重要因素。向前邁進幾步，然後碰到一次氣旋侵襲，情況就會被反轉」。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1110617