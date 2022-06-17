俄羅斯諾貝爾和平獎得主 將為烏克蘭拍賣獎章

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）去年諾貝爾和平獎得主之一的俄羅斯資深記者穆拉托夫，將為烏克蘭難民拍賣他的諾貝爾獎章。他對俄羅斯獨立媒體遭到根除一事深感不安。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）是批評克里姆林宮的主流媒體「新報」（Novaya Gazeta）共同創辦人和長期總編輯。新報1993年創立資金來自前蘇聯總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的諾貝爾和平獎獎金。

儘管當局加強管控異議媒體，新報多年來仍勇於挑戰，直到背離政府立場報導與烏克蘭衝突有關消息，成為可處15年徒刑的犯罪行為後，它才於3月停止線上和紙本發行。

穆拉托夫告訴路透社：「我的國家侵略另一個國家烏克蘭，迄今已有1550萬人成為難民…我們思考能夠做什麼，想了很久…我們認為每個人都應該捐贈一些對他們來說很珍貴、很重要的東西。」

他說，拍賣自己那枚金質獎章，代表他以某種方式與失去紀念物和「自己過去」的難民有難同擔。

「現在他們想要剝奪這些人的未來，但是我們必須確定他們能夠保有未來…我們想要說、想要展現的最重要部分就是，人類有必要團結一致。」

在挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）支持下，傳統拍賣公司（Heritage Auctions）20日將拍賣穆拉托夫的獎章。

正當言論自由在全球岌岌可危之際，挪威諾貝爾委員會稱穆拉托夫和同獲和平獎的菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）致力捍衛言論自由。

穆拉托夫將這個獎獻給因報導內容而遭到殺害的6位新報記者，他們批評的對象其中包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110617