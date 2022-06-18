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原住民抗議油價高漲 厄瓜多宣布3省進入緊急狀態

2022/6/18 16:45（6/18 16:51 更新）
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（中央社基多17日綜合外電報導）厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）今晚宣布3個省分進入緊急狀態，以因應原住民要求降低油價而爆發暴力抗議的局面。

法新社報導，拉梭發表電視演講時說：「我決心保衛我們的首都與國家。」進入緊急狀態的3省包含首都基多所在的省分。

厄瓜多政府宣布進入緊急狀態後，總統依法可以出動武裝部隊維持秩序，暫停公民權並宣布實施宵禁。

厄瓜多原住民13日發起無限期的反政府抗議活動，陸陸續續有學生、勞工等支持者加入。厄瓜多人口有1770萬人，原住民有100多萬人。

影片來源：FRANCE 24 English

示威群眾堵住全國各地的道路，包括通往基多的公路。他們在抗議期間與安全部隊爆發衝突，已造成至少43人受傷、37人遭到逮捕。

為了平息草根民眾的怒火，拉梭今晚演說時也宣布微調提供給厄瓜多窮困民眾的每月補助，並向國家銀行貸款人公布減債計畫。

厄瓜多是石油生產國，近來經濟承受衝擊，主因是通貨膨脹、失業率攀升以及貧困因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而加重。

一年前上任的右翼前銀行家拉梭，昨天與原住民領袖見面，以安撫他們的不滿情緒，但討論顯然未達到效果。

發起抗議活動的厄瓜多原住民族聯盟（Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador）影響力龐大，1997年至2005年曾協助推翻3位厄瓜多總統。他們表示，將持續封堵道路直到政府滿足他們的10項訴求。

厄瓜多的油價自2020年以來大幅攀升，柴油價格上漲近一倍，從每加侖1美元漲至1.90美元，汽油從1.75美元升至2.55美元。

厄瓜多原住民族聯盟希望柴油價格能降至1.50美元、汽油能降至2.10美元，但已遭政府拒絕。

他們的其他訴求包括管控食品價格、重新談判約400萬家庭的個人銀行貸款。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110618

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