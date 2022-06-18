駐奧克蘭辦事處推介台灣芒果 助開拓紐西蘭市場

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駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶（右5）表示，台灣號稱水果王國絕對名不虛傳；由於台灣農業技術高超，發展高價值的農作及水果近年在海外市場深獲好評，尤其隨著冷鏈技術與市場的開拓，台灣農產品也越賣越遠。（駐奧克蘭經文處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 111年6月18日

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（中央社記者丘德真雪梨18日專電）駐奧克蘭辦事處於6月17日舉辦台灣芒果推介會，展示當週自台灣空運直送紐西蘭的高品質新鮮芒果，促進台灣農產品開拓紐西蘭市場。

駐奧克蘭辦事處處長陳詠韶表示，台灣號稱水果王國絕對名不虛傳，但對住在海外的朋友來說如何能品嚐到台灣甜美的水果，除了親自到訪台灣實地品味之外，另一個方式就是讓台灣水果外銷國際市場。

陳詠韶指出，台灣農業技術高超，發展高價值的農作及水果近年在海外市場深獲好評，尤其隨著冷鏈技術與市場的開拓，台灣農產品也越賣越遠；例如今年第一季，美國和日本已分別成為台灣農產品出口第一、二大市場，台灣農產品出口美、日的規模已經超越中國。

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陳詠韶提到，台灣芒果及時順利地在紐西蘭上市，重要推手包括紐西蘭新鮮水果最大的進口商「松記蔬果」及相關經銷通路；而紐西蘭進口方與台灣果農的聯繫過程中，紐西蘭台灣商會尤其發揮媒合、對接的關鍵角色，成功連結台紐雙方的商機與網絡。

紐西蘭台灣商會會長李昀翰表示，商會很高興能加強介紹台灣與紐西蘭的好物給彼此，促進互惠共利的商業正循環，相信這也是對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成立宗旨的具體呼應。（編輯：黃自強）1110618