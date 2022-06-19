日本東京新增1622例COVID-19 大阪低於千例

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本東京今天新增1622例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日增加76例，連續兩天高於上週同日；大阪今天新增883例確診病例，再度低於千例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都最近一週平均單日新增1603例，是前一週平均的99.3%，疫情呈現持平趨勢。

依照東京都所訂標準，今天使用人工呼吸器或俗稱「葉克膜」的體外循環維生系統（ECMO）重症患者數，跟昨天一樣同為零人。

大阪府今天新增883例確診病例，較上週日減少267例，至今累計病例數99萬8358例，包括5103例死亡病例。重症患者數跟昨天一樣同為8人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1012例確診病例，較上週日減少114例，至今累計病例數23萬8869例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.57人染疫，沖繩縣以556.45人連續86天高居日本各地之冠；熊本縣以154.32人次之、鹿兒島縣以149.74人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110619