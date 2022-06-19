更多編輯台推薦新聞：
唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理
生活

唐獎得主魏斯曼好奇心旺盛 少年時拆門把、烤麵包機探究原理

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路
運動

道奇為傳奇左投立雕像 托瑞憶當年驚人球路

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本東京新增1622例COVID-19 大阪低於千例

2022/6/19 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）日本東京今天新增1622例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日增加76例，連續兩天高於上週同日；大阪今天新增883例確診病例，再度低於千例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都最近一週平均單日新增1603例，是前一週平均的99.3%，疫情呈現持平趨勢。

依照東京都所訂標準，今天使用人工呼吸器或俗稱「葉克膜」的體外循環維生系統（ECMO）重症患者數，跟昨天一樣同為零人。

大阪府今天新增883例確診病例，較上週日減少267例，至今累計病例數99萬8358例，包括5103例死亡病例。重症患者數跟昨天一樣同為8人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1012例確診病例，較上週日減少114例，至今累計病例數23萬8869例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.57人染疫，沖繩縣以556.45人連續86天高居日本各地之冠；熊本縣以154.32人次之、鹿兒島縣以149.74人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110619

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族