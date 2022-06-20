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英國鐵路網本週罷工3天 30年最大規模5萬人響應

2022/6/20 14:18
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）在通貨膨脹高漲吃掉營利，勞資雙方無法就薪資達成共識的情況下，英國鐵路網本週將面臨30年來最大規模的罷工。

倫敦地鐵工會（RMT）表示，將有超過5萬名員工加入為期3天的全國罷工，罷工期間恰逢格拉斯頓伯里（Glastonbury）音樂節等大型活動。

各級學校警告，成千上萬參加全國會考的青少年學童將受到影響。

RMT主張罷工有其必要，因為薪資已跟不上創下40年新高的通膨腳步。

新型冠狀病毒疫情解封之後，由於客運量尚未完全恢復，工作也面臨風險。

由於烏克蘭戰爭和COVID防疫限制的放寬推高能源和食品價格，世界各國正遭受創數十年新高的通膨打擊。

RMT指出，罷工預定在21、23和25日進行，這是自1989年以來英國鐵路網最大規模的抗爭行動。

RMT還宣布，會員預定明天在倫敦地鐵展開24小時罷工。

但鐵路營運商警告整個星期都會交通大亂，因為有些不受罷工影響的線路仍會減少服務。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110620

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