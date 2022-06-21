印尼總統擬訪俄 就G20峰會、烏克蘭問題與蒲亭會談

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（中央社雅加達21日綜合外電報導）印尼國營媒體今天引述安全部長說法報導，印尼總統兼今年20國集團（G20）輪值主席佐科威將於本月稍晚訪問莫斯科，並與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談。

今年的G20峰會籠罩在烏克蘭戰爭的陰影下，部分西方國家要求將俄羅斯排除在外，否則不惜杯葛本屆峰會，印尼則努力試圖維持團結。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）引述政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）說法報導，佐科威（Joko Widodo）預計本月30日會見蒲亭。

俄國塔斯社（TASS）上週也援引克里姆林宮（Kremlin）官員說法，證實這場會面。

印尼媒體報導，前往莫斯科之前，佐科威將先前往德國參加26日至28日舉行的七大工業國集團（G7）峰會，期間還考慮在烏克蘭停留。

印尼外交部發言人費扎亞（ Teuku Faizasyah）證實，總統確實會前往德國，但「總統出訪所有相關計畫仍未敲定。」

印尼4月宣布，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將受邀參加11月在峇里島舉行的G20峰會，同時明確表示不會撤回給蒲亭的邀請。

美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和英國首相強生（Boris Johnson）等多國領袖皆曾表態反對邀請蒲亭與會。

評論人士認為，印尼總統也將親自向蒲亭提出俄軍封鎖烏國敖德薩港（Odessa）的問題。烏國是全球最大的小麥、玉米、葵花子油出口國之一。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110621