東京新增2329例COVID-19 連5天高於上週同日

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈現升溫趨勢，今天新增2329例確診病例，已連續5天高於上週同日。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增1萬7285例確診病例，及15例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數919萬4082例，包括3萬1091例死亡病例。

東京都今天新增2329例確診病例，較上週三增加314例，連續5天高於上週同日。最近一週平均單日新增1726.6例，是前一週平均的109.4%，疫情呈現升溫趨勢。

大阪府今天新增1414例確診病例，較上週三增加94例，至今累計病例數100萬1673例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1580例確診病例，較上週三增加166例，至今累計病例數24萬2292例。沖繩縣專用病床使用率再度超越40%來到40.6%；重症病床使用率也超過10%來到11.7%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.3人染疫，沖繩縣以549.32人連續89天高居日本各地之冠；熊本縣以161.32人次之、鹿兒島縣以145.28人排名第3。

另一方面，北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增723例確診病例，較上週三減少242例，連續39天低於上週同日，疫情持續降溫。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110622