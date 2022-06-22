更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海軍S-70C直升機墜毀 機工長95%燒燙傷意識不清尚未脫險
首頁 / 國際

東京新增2329例COVID-19 連5天高於上週同日

2022/6/22 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈現升溫趨勢，今天新增2329例確診病例，已連續5天高於上週同日。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增1萬7285例確診病例，及15例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數919萬4082例，包括3萬1091例死亡病例。

東京都今天新增2329例確診病例，較上週三增加314例，連續5天高於上週同日。最近一週平均單日新增1726.6例，是前一週平均的109.4%，疫情呈現升溫趨勢。

大阪府今天新增1414例確診病例，較上週三增加94例，至今累計病例數100萬1673例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1580例確診病例，較上週三增加166例，至今累計病例數24萬2292例。沖繩縣專用病床使用率再度超越40%來到40.6%；重症病床使用率也超過10%來到11.7%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增77.3人染疫，沖繩縣以549.32人連續89天高居日本各地之冠；熊本縣以161.32人次之、鹿兒島縣以145.28人排名第3。

另一方面，北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增723例確診病例，較上週三減少242例，連續39天低於上週同日，疫情持續降溫。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110622

延伸閱讀
日本東京疫情續降溫 沖繩新增病例略高於上週日本東京新增病例明顯減少 沖繩仍持續增加日本黃金週前 1都3縣知事籲年輕人接種第3劑疫苗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族