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日本男子10年前挾持人質才剛出獄 再犯盼回監獄

2022/6/22 18:49
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本昨天發生一起網咖人質事件，犯嫌持刀挾持女員工與警方對峙約5小時後遭逮。相關人士透露，犯嫌10年前也曾犯下挾持人質案件，今年才剛出獄，希望再度犯案能重回監獄。

日本放送協會（NHK）報導，犯嫌是42歲的長久保浩二，住所與職業不詳。警方表示，犯嫌21日晚間10時左右在埼玉縣川越市一處網咖個人包廂內，挾持店內20多歲女性員工。

犯嫌從包廂內側上鎖，警方透過內線電話等方式不斷進行談判，歷經大約5小時，最終在今天凌晨3時過後順利攻堅逮捕犯嫌。遭挾持的女性員工被警方救出，並無生命危險。

犯嫌是從昨天上午開始使用個人包廂，並趁著女員工在打掃隔壁包廂時拿美工刀挾持，警方將調查詳細事發經過。

犯嫌曾在2012年犯下愛知縣豐川市一處金融機構的人質挾持案，當時跟警方對峙約13小時後被逮捕，之後遭法院判處9年有期徒刑，今年4月才剛出獄。

再度犯案的犯嫌面對警詢時說，「對自己的人生感到厭煩，如果再做案就能回到監獄」。犯嫌還說，想被判死刑或無期徒刑。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110622

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