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德國總理蕭茲：巴爾幹西部國家應獲得機會入歐盟

2022/6/23 18:22
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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天在比利時首都布魯塞爾表示，巴爾幹半島西部地區國家經過多年努力履行加入歐盟的條件後，必須要有一個實際的機會加入歐盟。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在歐盟（EU）和巴爾幹半島西部地區國家領導人進行會議之前向記者說：「為了成為歐盟成員國，巴爾幹半島西部地區的公民等待這項機會長達將近20年時間。」

蕭茲指出：「最重要的是，這成為可信的承諾，因為這些國家所做的許多努力，最終必須真正讓他們進入歐盟。」他還說，德國會朝這項目標努力。

歐盟領導人將於今天正式接受烏克蘭成為歐盟候選國，這是俄羅斯入侵烏克蘭而引發的大膽地緣政治舉措，但也提醒各界，由27個國家組成的歐盟尋求再次擴張之際，需要進行重大改革。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在為期兩天的峰會之前表示：「歷史正在推進。」

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她還說：「我不只是在談論俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略戰爭，我說的是再次吹拂我們大陸的變革之風。烏克蘭、摩爾多瓦和喬治亞透過他們的申請 告訴我們，他們想要改變。」

儘管烏克蘭和摩爾多瓦需要數年時間、甚至可能超過10年才能取得歐盟成員國地位，但布魯塞爾峰會的決定將是象徵性一步，表明歐盟打算深入前蘇聯的地盤。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110623

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