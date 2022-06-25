摩洛哥2000非法移民闖西班牙屬地 至少釀18死

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（中央社摩洛哥納度25日綜合外電報導）根據摩洛哥當局最新報告，一大群非法移民試圖闖入摩洛哥北部的西班牙海外屬地麥里亞（Melilla），造成至少18名非洲移民死亡。

西班牙政府駐麥里亞代表團發表聲明指出，約2000名非法移民在24日清晨接近麥里亞，超過500人利用大剪刀破壞圍籬後，進入邊界管制區。

摩洛哥官員24日晚間表示，13名移民在試圖闖入時受傷而死亡，當天稍早還有5人確認死亡。

一名摩洛哥官員說，「有些人是從分隔兩邊的圍籬頂部摔下來」；在這場闖越邊界事件中，還有140名維安人員與76名移民受傷。

負責監管圍籬另一側的西班牙國民警衛隊表示無可奉告，叫媒體去問摩洛哥。

法新社記者表示，麥里亞邊界和鄰近的摩洛哥城市納度（Nador）今天上午相當平靜，並無警力部署。

西班牙媒體發布的照片顯示，筋疲力竭的移民躺在麥里亞的人行道上，有些人手上帶有血跡，衣衫襤褸。

人在布魯塞爾的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）譴責這項「暴力攻擊事件」，並歸咎於「從事人口販運的黑手黨」。

麥里亞和西班牙在北非的另一個海外屬地休達（Ceuta）是歐盟唯二與非洲大陸接壤的地區，成為非法移民嘗試越境的目標。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思 祺）1110625