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俄飛彈襲烏克蘭中部釀死傷 擊中一連結東西部橋梁

2022/6/26 22:38
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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天發射飛彈襲擊中部城市切爾卡瑟市（Cherkasy）附近，造成1人死亡，還擊中一條幫助連結西部地區和東部戰區的橋梁。

俄烏戰爭2月開打後，切爾卡瑟大致未遭轟炸，但俄國這週末加強發射飛彈襲擊烏克蘭全境。

切爾卡瑟州前州長斯基奇科（Oleksandr Skichko）稍早透過傳訊應用程式Telegram表示，切爾卡瑟市今天聽見爆炸聲響。

現任切爾卡瑟州長塔布瑞茨（Ihor Taburets）隨後在Telegram表示：「敵軍今天對切爾卡瑟州發動飛彈攻擊。州中心附近遭遇兩次空襲，造成1死5傷。基礎建設受損。」

塔布瑞茨未提供進一步細節，但總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴路透社，其中一枚飛彈鎖定橫跨第聶伯河（Dnipro）的橋梁。

他在訊息中表示：「他們（俄羅斯）試圖限制我們把儲備和西方武器轉運至東部，這代表這類轉運進展順利，帶給他們大麻煩。」

阿列斯托維奇未說明橋梁受損程度，路透社無法獨立查證這項消息。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110626

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