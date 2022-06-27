DC超級英雄水行俠跳出大銀幕 疾呼世人保護海洋

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（中央社葡萄牙卡爾卡維洛斯26日綜合外電報導）在聯合國海洋大會於葡萄牙首都里斯本召開前夕，好萊塢DC漫畫超級英雄電影「水行俠」男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）今天呼籲保護世界海洋。

傑森摩莫亞在葡萄牙卡爾卡維洛斯海灘（Praia de Carcavelos）說：「海洋需要我們。如我們所知，倘若沒有健康的海洋生態，我們的地球將不復存在。」

夏威夷出生的傑森摩莫亞在DC擴展宇宙（DC Extended Universe）電影「水行俠」中，飾演半人半亞特蘭提斯人的深海守護者，帶領觀眾進入七大洋的海底世界。在現實生活中，他也極力呼籲各界保護面臨威脅的海洋生態。

傑森摩莫亞今天在里斯本郊區卡爾卡維洛斯海灘舉行的青年聚會發表演說，談到世界海洋面臨的問題，來自各國的年輕環保人士報以掌聲和歡呼。葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也出席這場活動。

42歲的傑森摩莫亞說：「我們必須努力糾正我們對後代子孫犯下的錯誤，扭轉我們不負責任的管理方式，為人類再次與自然和諧相處的未來創造機會。」

古特瑞斯在活動中，代表他這一代人為當前在應對氣候變遷、拯救海洋和保護生物多樣性方面做得不夠道歉。他說，全球在修復海洋生態系統方面「進展太慢，仍在朝著錯誤方向前進」；他並劍指化石燃料產業，「現在是該對這些行為發出嚴厲譴責的時候了」。

古特瑞斯明天將在葡萄牙和肯亞聯合舉辦的里斯本聯合國海洋大會發表談話。

這場大會原定2020年4月登場，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行而延遲至今年舉行。聯合國海洋大會將從明天起持續到7月1日，預計將有大約7000人與會，包括多國元首和環保運動人士。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110627