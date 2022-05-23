族群數量下降 7種硨磲貝將列為珍稀海洋保育類
2022/5/23 13:24
（中央社記者曾以寧高雄23日電）海洋委員會今天表示，調查發現台灣海域硨磲貝族群下降，預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，將7種硨磲貝列為珍稀海洋保育類，未來將禁止捕撈、買賣或飼養、繁殖等。
海洋委員會今天發布新聞稿表示，硨磲貝族群數量稀少，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）列為附錄二物種。但目前僅澎湖縣政府與台東縣政府禁止硨磲貝採捕，少數縣市或保護區有硨磲貝的管理規範。
海委會海保署去年調查，發現台灣海域硨磲貝受到海洋污染、氣候變遷、採捕壓力、人為活動干擾等影響，普遍有成體比例偏低、密度低情形，族群數量有下降情形，有必要提高保育等級。
海委會指出，預告列為珍貴稀有海洋保育類野生動物的硨磲貝包含菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝7種；提高管理強度為海洋保育類野生動物後，依「野生動物保育法」規定將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。
此外，這次也將同時修正2種保育類珊瑚的中文名稱，分別為柴山多杯孔珊瑚改柴山多杯珊瑚、福爾摩沙偽絲珊瑚改福爾摩沙擬絲珊瑚。
海委會表示，修正草案預告期為60天，民眾如有修正意見或建議，可在預告期間內陳述意見；海委會將彙整各界意見進行整體評估，辦理後續事宜。（編輯：陳仁華）1110523
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