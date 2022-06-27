歐洲央行年度論壇登場 聚焦通膨挑戰

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（中央社葡萄牙辛特拉27日綜合外電報導）各國中央銀行總裁和經濟學家今天傍晚將在葡萄牙南部舉行年度論壇，討論因俄羅斯入侵烏克蘭加劇的通貨膨脹挑戰因應之道。

約200名代表將參加在里斯本以西辛特拉（Sintra）一家豪華飯店舉行的歐洲中央銀行（ECB）央行論壇（Forum on Central Banking）。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這場年度論壇過去2年都是線上開會。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上次出席論壇已是2014年的事，當時她擔任國際貨幣基金（International Monetary Fund）總裁一職。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）和英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）總裁貝里（Andrew Bailey）也將出席。

國際清算銀行（BIS）總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）也將加入他們的行列，4人將在論壇最後一天，也就是29日的座談會上討論這些問題。

國際清算銀行昨天發布的年度報告警告，停滯性通膨的威脅逼近全球經濟，各國央行不應讓通膨積重難返。

市場將密切關注拉加德明天上午的演說。

為因應通膨飆漲，歐洲央行正準備在7月升息，這是11年來首次。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110627