蒲亭將訪塔吉克 俄國對加拿大制裁祭出反擊

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將訪問中亞國家塔吉克，這是他下令侵略烏克蘭後的首次出訪行程。面對日本和加拿大的連串制裁措施，莫斯科也宣布將祭出反擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天宣布：「蒲亭總統定於明天前往塔吉克進行工作訪問。」

預計蒲亭29日將轉往土庫曼，參加裏海（Caspian Sea）沿岸國家峰會。

蒲亭上次出訪是在2月4日至5日，當時他前往中國會見中國國家主席習近平，並出席冬季奧運開幕儀式。

僅僅2週多後，蒲亭就對烏克蘭發起「特別軍事行動」，此後他一直沒有出國，甚至沒有會見親密盟友白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。

塔吉克是前蘇聯體制下最貧窮的國家，在經濟上嚴重依賴莫斯科。

此外，莫斯科今天還宣布制裁43名加拿大公民，禁止他們入境，以針鋒相對的方式回應西方對莫斯科的制裁。

最新制裁對象包括加國執政黨自由黨（Liberal Party）主席柯旺（Suzanne Cowan），以及曾任英格蘭銀行總裁和加拿大央行行長的卡尼（Mark Carney）。

日本首相岸田文雄今天也宣布，針對俄國祭出最新制裁措施，包括禁止俄國黃金進口、凍結更多俄國資產，以及針對一系列俄國個人與公司的出口禁令。

對此，俄羅斯駐日本大使格魯金（Mikhail Galuzin）在臉書發布聲明批評，採取制裁行動「目光短淺，且會傷害到日本自己」。

他也強調：「當然，隨著這類充滿敵意的政策越來越多，我們未來也將調整對待日本的方式，且一定會做出回應。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110627