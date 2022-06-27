德總理蕭茲：不排除出席G20峰會 與蒲亭同台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國艾爾莫城堡27日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，儘管今年20國集團（G20）輪值主席國印尼拒絕按照西方要求，杯葛俄羅斯總統蒲亭，但他仍對參加11月的G20峰會抱持開放態度。

蕭茲（Olaf Scholz）告訴「德國第二電視臺」（ZDF），包含已開發和開發中重要經濟體的G20將繼續扮演「關鍵角色」，且合作才是關鍵，因此德國將「不會破壞G20的工作」。

法新社報導，現正主持七大工業國集團（G7）峰會的蕭茲宣布，他將在「出發時間前不久」，針對是否出席G20峰會做出最終決定。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天也表示，她不排除在G20峰會上與蒲亭同席。

她說：「當面告訴他我們對他的看法也很重要。我們必須仔細考慮，是否要讓整個G20癱瘓。」范德賴恩還警告，G20是「一個至關重要的平台」，不能遭到破壞。

據報導，G20國家約佔世界經濟總產出的80%，而G7的貢獻約佔31%。（譯者：施施/核稿：林治平）1110627