荷蘭30年首見致命龍捲風 釀1死9傷[影]

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（中央社荷蘭濟里克澤27日綜合外電報導）一道龍捲風今天席捲荷蘭西南部城市濟里克澤（Zierikzee），造成1名女性死亡和9人受傷，這是30年來首次襲擊荷蘭的致命龍捲風。

現場的法新社記者說，這道龍捲風在海濱城市濟里克澤留下一道道破壞的痕跡，房屋屋頂被吹掀，樹木倒塌壓在汽車上。

社群媒體影像顯示，當龍捲風襲擊風景秀麗的西蘭省（Zeeland）城市濟里克澤時，烏雲密布中，可見從高空向下伸展出的強烈轉動漏斗狀雲柱，瓦礫隨著狂風旋轉。

警方表示，死者是1名來自海牙附近小鎮瓦森納爾（Wassenaar）的73歲婦女。當地媒體指出，她是1名遊客，在濟里克澤的海港區被屋頂瓦片擊中頭部。

西蘭省安全當局表示：「濟里克澤幾條街道遭受嚴重破壞，除了屋頂瓦片飛揚和倒下的樹木外，還有4棟房屋的屋頂被強風掀掉。」

安全當局表示，1名傷者被送往醫院，另外8人在現場接受護理人員的治療。安全當局並表示，緊急服務已經「大規模部署」。

72歲的濟里克澤居民庫溫伯格（Freek Kouwenberg ）告訴法新社：「天空漆黑一片，你只看到外面所有東西都在飛，所有東西都在空中。」

「我從沒遇過像這樣的事。」

這道龍捲風在旅遊旺季展開時來襲。西蘭省轄下有多座以橋相連的島嶼，濟里克澤位於其中之一的島嶼之上，其景點包括具有歷史意義的漁港和15世紀的「肥塔」（Fat Tower）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110628