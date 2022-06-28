G7峰會團結應對糧食危機 日將援助2億美元

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本首相岸田文雄出席七大工業國集團（G7）領導人在德國南部舉行的年度會議時指出，應對全球糧食危機，日本將提供約2億美元援助烏克蘭及中東、非洲各國。

G7領導人正在德國南部的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行年度會議，G7峰會第2天（台灣時間27日），岸田出席探討烏克蘭局勢、能源等議題的會議。他表示，俄羅斯侵略烏克蘭也可能在其他地區發生，對於俄羅斯的制裁不應解除。

有關俄烏戰爭演變成全球出現糧食危機一事，岸田指出，全球糧食危機的原因在於俄羅斯侵略烏克蘭，並非如俄羅斯所說是因歐美等國對俄羅斯發動制裁才導致的。岸田認為俄羅斯在散播不實言論。

他表示，為協助烏克蘭做好儲藏設施的整備，重啟穀物出口，並對中東及非洲各國進行食糧援助等，日本將提供約2億美元（約合新台幣59億2000萬元）的援助。

他說，日本政府正研議追加提供約一億美元人道支援金。包含至今已承諾提供的援金，總額將達11億美元。

預料烏克蘭的穀物收成量可能減少，食糧安全保障仍是當務之急，岸田表示，今年11月預定在印尼舉行的20國集團（G20）高峰會議，日本將與印尼就這一課題加強合作。

在G7峰會有關能源等議題的會議上，岸田表示，為降低對特定國家的依賴度，有必要擴大再生能源的運用。言下之意，應避免過度依賴俄羅斯的能源。

NHK報導，岸田在G7峰會期間與美國總統拜登進行短時間會談，兩人一致同意將對俄羅斯產的石油交易價格設上限。

此外，美日兩國政府正考慮7月底舉行由外交、經濟部長出席的經濟版「2加2會談」，拜登與岸田都表示將合作促成。（編輯：馮昭）1110628