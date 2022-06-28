G7領袖敦促各國與企業伸援 緩解全球糧食危機

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（中央社德國艾爾莫城堡28日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）成員國今天敦促擁有大量糧食庫存的國家和公司伸出援手，協助緩解俄羅斯入侵烏克蘭引發的饑餓危機。

G7領導人在德國舉行峰會後發布聲明稱：「我們呼籲擁有大量糧食儲備的夥伴國和民間部門在不破壞市場機制的狀況下提供糧食。」

他們還敦促全球所有國家，「避免儲存過多糧食，以免造成糧價進一步飆漲」。

由於俄羅斯軍隊封鎖烏克蘭港口，使得烏國生產的大量穀物無法出口，引發供應短缺與糧價飆升。

在高度仰賴烏克蘭穀物出口的國家，特別是非洲，這場危機引起饑荒爆發的擔憂。

在最後的公報中，G7領導人承諾追加45億美元，以應對全球糧食不安全問題，這使得今年承諾的總額突破140億美元。

他們也再次敦促俄羅斯「結束對烏克蘭黑海港口的封鎖，對關鍵港口和交通基礎設施、糧倉和碼頭的破壞，以及對烏克蘭農產品和設備的非法侵佔」。

G7領袖強調，俄軍的這類行動「只會被解讀為出於地緣政治動機、針對全球糧食安全的攻擊」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110628