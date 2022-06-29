調查：巴西軍中薪水穩定 逾4成年輕人樂於從軍

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）一項調查顯示，43.9%的16至26歲巴西年輕人有興趣從軍，主因包括尋求穩定性、缺乏未來前景、實用主義，以及巴西在國外沒有戰爭。

這項由英國牛津大學（Oxford）、巴西聖保羅大學（USP）巴西分析與規劃中心和另外三所聯邦大學合作，在巴西所有地區聽取2055人的意見調查指出，有興趣加入陸海空三軍的年輕男性比例達50.5%，女性44.9%。

牛津大學巴西人類學家桑托斯（Andreza de Souza Santos）指出，這些年輕人不是為了獲得職業上的快樂而尋求軍人生涯，而是面臨機會很少的情況下，在這種選擇中看到一種擺脫貧困、確保自己的生計並擁有終身工作的方法。

此外，軍人出身的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任後，政府重用軍人，同時增加對武裝部隊的財政補助，也可能使這一職業更具吸引力。

然而，調查數據指出，年輕人對軍職感興趣的最大動力是金錢，而非意識形態或工作本身。

巴西從2014年開始的漫長金融危機，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，似乎對當代年輕人的優先事項產生深遠影響。

隨著高失業率和企業在COVID-19大流行期間關門大吉，許多年輕人開始將穩定置於職業成就之上。

培南布可聯邦大學教授菲格雷多（Dalson Figueiredo）指出，這種對穩定的追求可以用「普遍缺乏機會」的感覺來解釋。

另一個推動軍職需求的可能因素是16至26歲年輕人的實用主義。調查顯示，這些年輕人在考慮從軍時，並不追求幸福和個人成就感，而是「食物、報酬和穩定」。

例如海軍陸戰隊員卡瓦良斯（Igor Carvalhães），出生就沒有父親，母親也在他13歲那年病逝，只能投靠外婆，並擔起扶養另外三個弟妹的責任，半工半讀，高中畢業後決定報考海軍，只為求工作和薪水穩定。

卡瓦良斯說，他的大多數戰友剛開始也都是為求工作薪水穩定、福利多和優渥退休金而選擇從軍，COVID-19大流行更強化這些動機，因為軍人不同於其他專業人士或公務員，就算天塌下來，軍人的薪資決不會斷。

卡瓦良斯剛加入海軍的月薪約巴西幣2000元（約新台幣1萬1268元），現在3000元（約新台幣1萬6902元）。現在他夢想晉升中士，將月薪提高到5000元（約新台幣2萬8171元），然後貸款買自己的房子。巴西目前基本起薪約1200元巴西幣。

卡瓦良斯還提到推動年輕人從軍的另一個重要因素，是巴西沒有參與國外的戰爭和衝突，除了最近幾年參加聯合國在海地和剛果等國的維和任務。

卡瓦良斯說，巴西是一個和平國家，且並非經常處於戰爭狀態的事實很重要。如果巴西是一個軍事主義非常活躍的國家，就像美國一樣，想從軍的年輕人可能會更加慎重考慮。（編輯：高照芬）1110629