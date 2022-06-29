雙邊關係惡化 保加利亞再驅逐70名俄外交人員

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（中央社保加利亞首都索菲亞28日綜合外電報導）保加利亞今天宣布，基於對間諜的疑慮，將驅逐70名俄羅斯外交人員，並限制俄國代表團的規模。保加利亞與俄國曾經關係緊密，如今因烏克蘭戰爭而趨於緊張。

法新社報導，保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）告訴媒體：「保加利亞將驅逐70名俄國外交人員…我國部門認為他們不利於我們的利益。」

佩特科夫還說：「我們將要求所有違背保加利亞利益的人返回他們的國家。預計會有一架70人座的飛機飛回莫斯科。」

保加利亞外交部表示，被認定為「國家安全威脅」的人必須於7月3日前離境。

已有多個歐洲國家在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後驅逐境內俄國外交人員，俄國也以牙還牙。

保加利亞外交部表示，已於今天召見俄國大使米特羅法諾娃（Eleonora Mitrofanova）並告知保加利亞政府的決定。

保加利亞外交部還提到，預期俄羅斯將暫時關閉位於北部魯塞（Ruse）的總領事館，保加利亞也將暫時關閉駐俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的領事館。

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保加利亞3月已因俄烏戰爭而驅逐10名俄國外交人員。保加利亞為歐洲聯盟成員國，也是北大西洋公約組織（NATO）一員，過去曾是共產主義下的蘇聯堅定盟友，現在在文化、歷史、經濟上也仍與俄羅斯維持密切關係，但2019年以來發生一連串間諜醜聞，導致兩國關係惡化。

路透社報導，這是保加利亞近年驅逐俄國外交人員人數最多的一次，且超過俄國駐保加利亞使領館規模的一半。佩特科夫4月底曾說，俄國駐保加利亞外交人員有114人。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110629