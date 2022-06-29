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日本關東6月兩天高溫達40度 創觀測史首例

2022/6/29 15:59
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本關東甲信地方今天持續酷熱，群馬縣伊勢崎市下午2時18分最高氣溫再度達到攝氏40度，是今年第2次出現40度高溫，創全國觀測史上首度在6月觀測到2天出現40度高溫紀錄。

日本民間氣象公司Weather Map表示，除了伊勢崎市，群馬縣前橋市、桐生市、埼玉縣鳩山市及山梨縣大月市，都出現逾39度高溫；就連東京市中心到今天為止，是6月首度連續5天出現高溫逾35度的「猛暑日」，創當地觀測史紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天從九州地方到東北地方，多數地區被高氣壓籠罩日照強烈，呈現酷暑天氣型態。當局呼籲民眾盡可能避免外出並勤於補充水分嚴防中暑。

伊勢崎市6月25日被觀測到40.2度高溫，今天下午再度出現40度高溫。

不過，北海道受到鋒面與低氣壓影響持續降雨，已發生河川潰堤的淹水災情，雖然目前雨勢趨緩，但今天入夜後預料雨勢又將轉強，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能出現的土石崩落或淹水等災情。

住在北海道旭川市郊區米飯川上游的一對高齡夫婦，今天清晨不到6時通報家中淹水，玄關大門無法開啟；獲報後的消防人員以橡皮艇救出這對夫婦。

消防單位表示，由於其他住宅也有淹水，包括上述這對夫婦在內已有6人前往避難所避難，所幸無人受傷。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110629

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