北約：俄國構成安全威脅 中國形成挑戰

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（中央社馬德里29日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格表示，今天在馬德里開會的北約各國領導人在進行防務變革以應對烏克蘭戰事時，將把俄羅斯視為安全威脅，也將提及中國的挑戰。

史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）在北約公布新的戰略計畫之前說：「我們將明白表述，俄羅斯對我們的安全構成了直接威脅。」

他說，馬德里峰會對成立70年來的北約而言，「具有歷史和變革意義」。此時北約正努力解決俄國入侵烏克蘭的負面後果。

他說：「我們在面臨二戰以來最嚴重安全危機的情況下召開這次會議。」

北約將加強在東翼的軍力，並大幅擴充高度備戰部隊的兵員，以展開二戰結束以來最大規模的防務與嚇阻兵力變革；並將在更新指導性「戰略概念」時，首次將注意力轉向中國國力日增所構成的挑戰。

史托騰柏格說：「中國不是敵人，不過當然，我們在看到中國對現代化新式軍力、長程飛彈與核子武器大力投資，並企圖控制5G等重大的基礎設施時，必須考慮這對我們安全所造成的後果。」

韓國和日本領導人首次出席北約峰會，便顯示這種變局已出現。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110629