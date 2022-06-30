促成北約再東擴 拜登電話外交奏效

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（中央社馬德里29日綜合外電報導）根據白宮消息，芬蘭和瑞典兩個軍事不結盟國家幾乎篤定加入北大西洋公約組織，從而改變歐洲安全地貌、反抗俄羅斯對烏克蘭的強攻，都是由美國總統拜登撥出的一連串電話促成。

法新社形容，這些可說是世界上最強而有力的電話。

一名美國高層官員說，在俄羅斯為2月入侵烏克蘭而集結部隊時，拜登「察覺到，我們即將面對」一個新世局，於是他撥打電話給芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），商討將北大西洋公約組織（NATO）入會權擴張到俄國邊界一事，其後又打了更多電話。

拜登3月在白宮橢圓形辦公室會見到訪的尼尼斯托，當時俄軍正大舉入侵烏克蘭，這時他們又撥出了另一通重大電話。

上述官員向記者簡報幕後細節，他說，「兩位領導人拿起了橢圓形辦公室靠牆小桌上的電話機，由白宮戰情室轉接給瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）…他們在晚上10時前後接通了安德森」。

實際上還有更多事情必須處理，土耳其基於內部複雜的理由，揚言要否決芬蘭和瑞典加入北約，於是拜登繼續透過電話協調。

他在昨天抵達西班牙馬德里以出席北約峰會之前，撥打電話給土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），兩人「徹底談論」了關切的問題。稍後拜登又與尼尼斯托和安德森交談，協議於是達成。

不僅是芬蘭，瑞典也放棄了軍事不結盟立場，即將加入北約。這等於告訴俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），他削弱西方的企圖已失敗。拜登今天在馬德里面帶笑容地說：「這正是蒲亭不希望發生的事。」（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1110630