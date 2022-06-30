外長黃英賢訪大馬出生地 強調澳洲是亞洲一部分

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天訪問出生地馬來西亞沙巴州首府亞庇時表示，從她的人生故事來看，澳洲也是亞洲的一部分。新數據也顯示，一半以上的澳洲人出生在海外，或者父母是移民。

黃英賢（Penny Wong）的父親是馬來西亞華人，母親是澳洲人，在雙親分居後，她8歲隨母親離開亞庇（Kota Kinabalu）移居澳洲。這是澳洲勞工黨政府5月上台後，黃英賢首次前往馬來西亞進行正式訪問。

路透社報導，黃英賢告訴當地媒體：「澳洲每2人便有一人要不是在海外出生，就是父母在海外出生，因此這是非常典型的澳洲人經歷。」

她還說：「澳洲若能面向東南亞，承認我們是區域的一部分，且彼此有共同的未來，這很重要。」

根據28日公布的澳洲5年一度人口普查結果，51.5%的澳洲人口是在海外出生，或是雙親至少有一人是移民，比例首度過半。

黃英賢表示：「我們是個有多重文化和多元的國家。...這是身為澳洲人的優勢之一。我們應該在區域更常提到這些經歷。」

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人口普查數據顯示，接近1/3的澳洲人在海外出生，主要來自英國、印度、中國、紐西蘭和菲律賓，且在亞洲國家出生的人多於在英國和紐西蘭出生者。

馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）20年前曾說過名言，表示澳洲不能加入一個東亞外交團體，因為「他們是歐洲人，不能被當作亞洲人」。但他2019年接受一家報社訪問時已預言，移民將使得澳洲未來「較具亞洲特色，而非歐洲」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110630