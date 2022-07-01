等候2年 外國穆斯林抵達麥加朝覲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大批朝聖者1日開始抵達沙烏地阿拉伯聖城麥加，參加因COVID-19疫情而嚴重受影響兩年的朝覲活動。（安納杜魯新聞社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社麥加1日綜合外電報導）大批朝聖者今天開始抵達沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca），參加因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而嚴重受影響兩年的朝覲活動。今年可望有約100萬名穆斯林參與。

數百名信徒穿著白袍，有些手拿陽傘以遮擋熾熱的沙漠陽光，進行朝覲的第一項儀式，即繞行麥加大清真寺中心的神聖建築天房（Kaaba）。

埃及朝聖者馬默德（Ahmed Sayed Mahmoud）說：「讚美真主…我此刻的感覺無法形容。身在大清真寺以及兩座神聖清真寺的土地上，讓我非常快樂。」

沙烏地阿拉伯境內有伊斯蘭教最神聖的兩座清真寺，分別位於麥加和麥地那（Medina）。沙國今年開放外國信徒參與朝覲，相較下，過去兩年因疫情肆虐，而僅有數千名沙國民眾得以參加活動。

然而沙國當局說，今年也只有100萬人得以朝覲，不到疫情爆發之前的半數；而且僅限18到65歲已完整接種疫苗，同時無慢性疾病的穆斯林。

在大清真寺內，安全人員與信徒混雜，清真寺四周安裝了監視器，進出麥加也有崗哨管制人流，以確保不致發生事故。以往朝覲活動曾發生致命的踩踏事件，以及火災和暴動。（譯者：張佑之/核稿：陳昱婷）1110701