聯合國譴責巴西侵犯移民人權 要求具體處理問題

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）10位聯合國特別報告員4月發函巴西政府，譴責一系列侵犯移民和難民人權的行為，特別是非洲人、海地人和委內瑞拉人處境艱困，要求巴西政府解釋並採取具體措施處理問題。

巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade）撰文指出，近年來總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府針對移民、難民和尋求庇護者的歧視性政策和做法，違反了巴西法律和國際法規定的義務，對這一人群結構性歧視，聯合國報告員對此表示深切關注。

根據巴西法律，得到承認的移民和難民享有與巴西公民相同的法律保護和公共服務權利。

巴西有5萬多名來自非洲的移民、難民和尋求庇護者，包括安哥拉、幾內亞比索、奈及利亞、剛果民主共和國和塞內加爾。聯合國報告員最擔憂的問題之一，是巴西對非洲移民、難民和尋求庇護者的仇外心理。

根據報告員檢舉，尋求庇護的非洲人抵達巴西後，有些人被無限期扣留在機場，即使他們擁有在巴西居留所需的所有文件證明；另一些人甚至沒有經過巴西移民局進行個人風險評估，就被遣送回原籍國。

過去20年間，巴西發生多起種族主義和仇外案件，包括任意殺害逮捕非洲人和海地人、支持非洲移民的大學宿舍遭縱火焚燒，以及公開發表仇恨言論和塗鴉等。

另一個問題是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間關閉邊界，巴西政府頒布的法令沒有防止難民被遣返原籍國的機制，甚至基於公共衛生理由對委內瑞拉人採取更嚴格的入境限制，致使委內瑞拉移民尋求人蛇和其他中間人等不安全路線，增加性侵、勒索和剝削等暴力風險。

聯合國報告員指出，儘管巴西政府承認委內瑞拉存在人道主義危機和嚴重而廣泛的侵犯人權行為，政府公布的法令仍阻止委內瑞拉人入境，讓處於極端脆弱境地的黑市移民人數增加，一旦被查獲，就被集體驅逐出境。

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報告員說，移民、難民和尋求庇護者的主要困難，是需要出示巴西政府核發的身分證明才能獲得教育、住所、緊急社會援助及其他社會權利，而巴西政府正是在這一點上，越來越刁難移民。

根據報告員所述，COVID-19大流行期間，由於缺乏緊急援助，導致其他系統性侵犯移民人權的行為，包括任意驅逐、營養不良、無家可歸者人數增加，許多移民婦女為了生存被迫從事性工作和販毒。（編輯：林憬屏）1110702