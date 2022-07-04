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印度巴士墜谷 20人恐喪生包括小學生

2022/7/4 15:31（7/4 15:35 更新）
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（中央社記者林行健新德里4日專電）印度北部山區今天發生巴士車墜谷意外，罹難人數恐達20人，包括小學生在內，隨著搜救行動的進行，死亡人數料會增加。

印度時間上午8時30分，這輛巴士在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）庫魯鎮（Kullu），多家印度電視台引述生還者說，巴士在山路彎道失控墜谷。

電視台畫面顯示，巴士翻覆且車廂嚴重變形，搜救人員搬出數具屍體，傷者則被送往附近醫院。

印度執政「印度人民黨」（BJP）查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）青年支部新聞官施安（Inderjeet Shan）在推特說，有16人在事件中死亡，而「印度時報」（TOI）則報導，罹難者已達20人。

庫魯鎮副行政專員賈格（Ashutosh Garg）在電視轉播中說，事發當時車上約有40名乘客，搜救行動仍在進行中，死亡人數還可能繼續增加。

印度總理莫迪（Narendra Modi）透過推特對事件表示哀痛，並希望傷者儘快痊癒。

他也指示地方官員為罹難者家人提供20萬盧比（約新台幣7萬5000元）、傷者5萬盧比的慰問金。（編輯：黃自強）1110704

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