美國慶日矽谷遊行 社會問題多民眾期許包容

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（中央社記者周世惠聖荷西4日專電）美國最高法院近來對墮胎權翻盤、擴大擁槍權利等幾項裁決，為社會帶來前所未有的動盪。今天是7月4日美國國慶，加州聖荷西遊行的民眾期許多元社區能展現更包容的態度。

搖滾音樂聲、沿街揮舞的美國國旗、紅白藍相間的裝飾品、國慶氣球和古董車陣，把矽谷聖荷西國慶遊行的街道妝點得很熱鬧。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而睽違兩年的地方慶典，一大早熱情的民眾帶著戶外座椅，沿街邊圍坐，欣賞各式遊行隊伍登場。不同族裔團體的服飾和表演，讓當地林肯高中前的遊行大街，頓時成為美國大熔爐的體現。

台灣志工社社長潘秀蘭告訴中央社記者，舊金山灣區的台灣人參與美國國慶遊行，「讓世界看到台灣」，即使移居海外仍感恩地以行動呼喊「台灣加油、Yes台灣」。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，台灣是美國堅實的盟友，透過國慶遊行，彰顯台裔社區與美國主流社區的融合，台美之間互為長久好友。

台僑鄭肇和告訴記者，他從美國國慶日聯想台灣在民主政治上的種種歷程，呼籲「大家要多點努力，多關心政治」。

屬於全美歡慶的日子蒙上陰影，今天上午在芝加哥的國慶遊行發生重大槍擊案，截至下午「芝加哥太陽報」報導，這場槍擊案已造成6死31傷、槍手仍在逃。

「高興不起來」是不少舊金山灣區居民私下反映的心聲。近來，美國最高法院對墮胎權的翻盤、擴大擁槍權，以及弱化環保署權限等裁決，引發民間嚴厲的批評與對立。

另外，前美國總統川普以其獲得的支持度，有意再次問鼎白宮，讓社會陷入更大的分歧與撕裂。汽油價格頻頻追高之外，加州人還得面對野火季節隨時展開。

擔任科學教師的尼爾森（Wyatt Nelson）對中央社記者說，過國慶是一種愛國心的表現，即使發生很多事情，他仍相信「美國是一個包容性的大熔爐，人們聚在一起，慶祝多元社區、互相慶祝、互相提升」。

他認為，誠實面對國家的問題、使未來更美好，也是國慶意義之所在。（編輯：郭中翰）1110705

美國最高法院近來對墮胎權的翻盤、擴大擁槍權及弱化環保署等裁決，深化社會對立，讓不少美國人「高興不起來」。圖攝於聖荷西7月4日國慶遊行。中央社記者周世惠聖荷西攝 111年7月5日