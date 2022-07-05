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印度社科委員會：可與台灣加強科技及產業合作

2022/7/5 17:54
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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度社會科學研究委員會（ICSSR）秘書長馬洛特拉向中央社表示，台灣與印度可在許多領域合作，特別是在科技和產業方面。

ICSSR昨晚在德里印度國際中心舉辦講座，探討印度獨立75年來在科學領域的發展，以及未來10年的前景，講者為印度前國家科技顧問及前科技部次長維杰拉科萬（K. VijayRaghavan），中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦也受邀出席。

馬洛特拉（Virendra Kumar Malhotra）在場邊接受中央社記者訪問時表示，台印在許多領域都有合作的潛力，如產業、文化連結性、地緣政治、以及台灣著名的科技等。

他指出，在可預見的未來，科技對國家發展將愈來愈關鍵，因此科技與產業兩大領域的合作將更形重要。

馬洛特拉也表示將來若有機會希望訪問台灣。

ICSSR成立於1969年，隸屬於印度教育部，主要功能是透過為研究計畫、國際合作、能力培育、調查、出版刊物等提供經費，促進印度對於社會科學的研究，並就研究成果向政府相關部門提出建言。

2019年7月26日，當時的科技部次長許有進與馬洛特拉代表雙方，在印度新德里簽署了雙邊人文社會科學合作備忘錄。

在合作備忘錄下，雙方於2020年完成台印度雙邊社會科學國合徵件案執行內容，目前已進入第二次徵件案審查作業流程。

2021年雖受疫情影響，雙方仍在新德里完成舉辦台印度社科印度方專家論壇，馬洛特拉全程參加。（編輯：周永捷）1110705

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