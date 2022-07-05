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頓巴斯之戰下一目標 俄軍猛烈砲擊斯拉夫揚斯克

2022/7/5 22:36
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭東部斯拉夫揚斯克市長利亞赫今天說，俄軍對當地發動「猛烈」砲擊。這個城市是俄軍在頓巴斯之戰的下一個目標，砲火造成市內一座市場1人死亡，至少3人受傷。

利亞赫（Vadim Lyakh）在臉書貼文說：「斯拉夫揚斯克（Sloviansk）！這座城市遭到猛烈砲擊，包括中區和北區。各位，去避難吧。」

烏克蘭當局已多次籲請斯拉夫揚斯克居民離去，因為在俄軍攻下毗鄰的盧甘斯克州（Lugansk）北頓內茨克市（Severodonetsk）和利西昌斯克市（Lysychansk）後，交戰前線已逼近斯拉夫揚斯克。

斯拉夫揚斯克警方說，當地一座市場今天遭到俄軍砲火攻擊，造成1名女性死亡，至少3人受傷。

現場記者看到一家汽車用品店在中彈後冒出黃烟，市場內一排排攤位陷入火海，消防隊奮力滅火。目前無法確定，俄軍使用的是何種彈藥。

自3日以來，俄軍對這座城市的轟擊已造成至少6人死亡，19人受傷。當地戰前約有10萬人口。

斯拉夫揚斯克和區域行政中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）目前還在烏克蘭掌控下，不過已成為俄軍頓巴斯之戰接下來的進攻目標。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110705

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