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衰運連連 歐元符號巨型塑像預定10月拍賣

2022/7/6 12:32（7/6 13:17 更新）
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矗立在歐洲央行舊總部前的巨型歐元塑像，傳出將在10月被拍賣。（圖取自法蘭克福文化委員會網頁frakk.de）
矗立在歐洲央行舊總部前的巨型歐元塑像，傳出將在10月被拍賣。（圖取自法蘭克福文化委員會網頁frakk.de）
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（中央社記者田習如台北6日電）就在歐元匯率跌到20年低點，第二輪歐元區危機是否來襲正被熱議之際，矗立在歐洲央行舊總部「歐元塔」廣場前的巨型歐元塑像，也傳出將在10月被拍賣的命運。

許多到訪德國法蘭克福的人們都會與這個高逾14公尺、寶藍色歐元符號造型的地標塑像合影留念，但此景可能即將只成追憶。根據歐洲新聞台（Euronews）報導，擁有這個塑像的非營利機構法蘭克福文化委員會（ Frankfurter Kultur Komitee，簡稱FKK）準備在10月中拍賣這個德國藝術家霍爾（Ottmar Hörl）的作品，理由是經常遭到破壞而無財力不斷修復。

歐元自1999年以電子交易等虛擬形式啟用，2002年紙鈔和硬幣開始流通，而這個重達50公噸的鋼製塑像則從2001年起樹立在名為「歐元塔（Eurotower）」的歐洲央行舊總部前廣場。歐洲央行在2014年遷入新總部，歐元塔則由台灣富邦人壽在2018年以5億7500萬歐元（約新台幣207億元）買下。

在歐元區6月通膨率創下8.6%歷史新高、俄烏戰爭持續破壞歐洲經濟前景、義大利等國家債務壓力高升下，5日歐元匯率跌到20年來低點。雖然同一天也有歐洲議會壓倒性投票支持克羅埃西亞成為歐元區第20個成員國的喜訊，代表歐洲金融整合向前一步，但歐洲央行貨幣政策的擔子隨之更重。

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常有人把他們對經濟的不滿發洩在這個歐元塑像上，使得FKK每年都得拿出不少捐款投入修護。FKK的聲明指出，歐洲央行累計已提供1萬5千歐元（約新台幣46萬元）的維修費，但還是不夠用，而4月一波新募款並不順利，在討論塑像去留的會議中，原訂出席的歐洲央行和在地的法蘭克福市府代表們，紛紛以生病或另有行程為由缺席。

其實10年前這座塑像也因歐洲央行搬家而面臨差點被拍賣的命運，當時恰巧處於希臘等國債台高築帶來的第一次歐元區危機。如今，它的命運彷佛再度與歐元區經濟動盪情勢連結起來了。（編輯：林憬屏）1110706

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