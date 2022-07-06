英議員：強生政府誇大與澳洲自貿協定好處

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國國會議員在今天發表的報告總結道，英國首相強生（Boris Johnson）所領導的政府誇大了脫離歐洲聯盟（EU）後與澳洲達成的自由貿易協定好處。

跨黨派「國際貿易委員會」（International Trade Committee）分析2021年12月與澳洲敲定的協定後，警告強生政府「不要誇大貿易協定的好處」。

委員會表示，與澳洲的協定有許多讓步，但英國卻未拿到所有可能的回報。

委員會主席麥克尼爾（Angus Brendan MacNeil）在聲明中說：「政府必須對民眾坦白，這份貿易協定不會帶來部長們想宣稱的變革性效果。」

委員會調查結果出爐之際，國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天將面對委員會針對與澳洲這個前殖民地敲定協定的相關詢問。

這是2021年初英國正式脫離歐盟以來簽訂的首份自貿協定，英國表示，此份協定預計將開啟價值104億英鎊（124億美元）的年度雙邊貿易。

尋求讓蘇格蘭脫離英國獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）議員麥克尼爾補充說，「作為英國脫歐以來第1份全新貿易協定，這份協定將為未來創下先例」。

「重要的是政府從此次經驗汲取教訓，下次更努力談判，以最大化英國所有經濟部門和部分地區的獲益，並讓損失最小化。」

在與美國的自貿談判較為困難的情況下，一般認為與澳洲的協定較容易達成。

委員會表示，就與澳洲的協定而言，「取消幾乎所有農產品進口關稅是一大改變，可能會為未來與主要食品出口國的協定創下重要先例」。

但委員會補充說，包括澳洲葡萄酒在內的商品關稅降低，「不太可能在超市結賬時帶來明顯差異」。

議員們也對「澳洲免稅食品不需達到農藥使用等英國食品生產的核心標準而感到失望」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110706