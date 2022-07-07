不需要中國遊客 巴黎香榭大道人潮較去年增一倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）據6日公布的國際調查，巴黎香榭大道是COVID-19疫情後，歐洲首都大道中人流回歸幅度最高的。研究指出，即使沒有中國客，香榭大道以北歐客群補足，人潮一年內增加一倍，甚至高於疫前。

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）揭露歐洲城市人流統計領導公司Mytraffic與美國知名私人房地產諮詢公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）的最新研究，在歐洲7大首都大道中，有「世界最美大道」之稱香榭大道（Champs-Élysées）的復甦情況最好，遠超第2名阿姆斯特丹的萊瑟街（Leidsestraat）以及羅馬的科爾索大道（Via del Corso）。

研究指出，香榭大道2021年6月至2022年5月間的平均人流量比2020年6月至2021年5月的數量增長102%；經過店門人數從每月平均43萬5000人增加至88萬人，等於增加超過一倍。

第2名萊瑟街的人潮成長人數則為55%；科爾索大道增幅為49%；馬德里格蘭大道（Gran Via）為44%；柏林選帝侯大道（Kurfurstendamm）人潮增加31%；倫敦牛津街（Oxford Street）則為31%；布魯塞爾的新街（rue Neuve）僅3%。

調查分析，人流回歸比預期的快，2022年1、2月香榭大道人潮甚至比2020年疫情來襲前更多出23%。

香榭大道委員會主席、酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）秘書長賈麥（Marc-Antoine Jamet）表示，香榭大道吸引力不減的原因，包括它是被協和廣場與凱旋門等古蹟景點包圍的絕佳地點，以及文化、美食、購物的多樣性服務等。

除了人潮回歸外，漲幅之高也部分歸咎於2020年初人流因黃背心運動而減少；緊接而來的COVID-19更讓營業額50%靠非巴黎當地顧客的香榭大道大受打擊。

然而戴德梁行商業部門負責人杜布瓦（Christian Dubois）也指出，分析發現，「如今美國、歐洲、法國旅客紛紛回歸。儘管亞洲客群尚未恢復，尤其沒有無法出國旅遊的中國人，但我們卻收穫了北歐的客群」。英國脫歐後，也有不少英國遊客到巴黎購物以享退稅。

杜布瓦分析，香榭大道商業活動明顯回彈也與2024奧運的前景有關。巴黎奧運即將到來，「路易威登等許多奢侈品大牌紛紛進駐大道，或加緊施工以亮麗登場」。

巴黎人日報寫道，為2024年「再現香榭大道魅力」也是市長伊達戈（Anne Hidalgo）的政策，她預計撥款3000萬歐元整建香榭大道尾端的公園，並減少凱旋門廣場車流。（編輯：林憬屏）1110707