英國首相強生傳將辭職 戰後任期排名第4短
（中央社倫敦7日綜合外電報導）根據政府消息人士，英國首相強生（Boris Johnson）今天將請辭，這將讓他成為戰後在位時間第4短的首相，意味他在位時間比前首相梅伊（Theresa May）還短。
英國「電訊報」（The Telegraph）報導，強生於2019年7月24日成為首相，因此已在位2年又348天。相較之下，2016年就任首相的梅伊，到2019年的任期為3年又12天。
以下是戰後擔任英國首相的完整名單，按他們擔任這項最高職位的時間長短排序：
－道格拉斯霍姆（Alec Douglas-Home）：1963到1964年，364天。
－艾登（Anthony Eden）：1955到1957年，1年又279天。
－布朗（Gordon Brown）：2007到2010年，2年又319天。
－強生：2019年至今，2年又348天。
－梅伊：2016到2019年，3年又12天。
－賈拉漢（James Callaghan）：1976到1979年，3年又30天。
－邱吉爾（Winston Churchill）：1951到1955年，3年又162天。
－希斯（Edward Heath）：1970到1974年，3年又259天。
－威爾森（Harold Wilson）：1964到1970年，5年又247天。
－卡麥隆（David Cameron）：2010到2016年，6年又64天。
－艾德禮（Clement Attlee）：1945到1951年，6年又93天。
－梅傑（John Major）：1990到1997年，6年又156天。
－麥米倫（Harold Macmillan）：1957到1963年，6年又282天。
－布萊爾（Tony Blair）：1997到2007年，10年又57天。
－佘契爾（Margaret Thatcher）：1979到1990年，11年又209天。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110707
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