美參議員訪基輔 提案俄羅斯列支持恐怖主義國家

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（中央社基輔7日綜合外電報導）兩位提案將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家」的美國聯邦參議員今天訪問烏克蘭首都基輔，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論此案。

共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在聯合受訪中告訴路透社，這項法案將把「俄羅斯列為伊朗、敘利亞和北韓的同路人」。

葛蘭姆表示，他相信這項法案在美國參議院能獲得幾乎一致支持。

澤倫斯基感謝美國參議員的努力，並強調美國兩黨支持的重要性。

布魯門塔舉例，他見到俄軍今年3月在基輔附近布查鎮（Bucha）犯下疑似暴行的照片，證明俄羅斯被列名並不冤枉。目前烏克蘭本國與國際檢察官正展開究責調查。

他說：「如果這不是恐怖主義，那什麼才是？」

兩位參議員都表示，他們相信烏克蘭可能在俄羅斯占領區有效地引發暴動與使用美國提供的武器系統，發動反攻和收復領土。

布魯門塔說：「遠程火砲非常、非常重要，但我們希望在烏東看到肉搏戰，在已經被俄軍占領的領土上。」

他還說，支持進一步提供烏克蘭武器，包括「射程更遠」的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、魚叉反艦巡弋飛彈（Harpoon）與防空系統，但先決條件是烏克蘭不用這些武器攻擊俄羅斯領土。

拜登政府此前拒絕提供烏克蘭遠程HIMARS彈藥。由於這項武器射程長達482公里，美國擔心烏克蘭可能使用這些武器進攻而不是防守。

葛蘭姆強調運輸武器的急迫性，回應烏克蘭官員要求加快交付的呼籲。烏軍正試圖守住莫斯科垂涎的東部頓巴斯（Donbas）部分地區。

他說：「在接下來的60天內，我們做的決定有機會逆轉情勢、讓烏克蘭位居上風。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄羅斯在烏克蘭行動才剛開始，同時堅稱莫斯科仍對和平談判的想法持開放態度。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110708