安倍遭槍擊 駐日代表處致電慰問家屬

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本前首相安倍晉三上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時，遭人槍擊送醫，目前呈心肺功能停止狀態。駐日代表謝長廷表示，駐日代表處已致電安倍家屬，表達關切及慰問之意。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭一名41歲奈良縣男子山上徹也持槍槍擊。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。

得知安倍遭槍擊的消息後，駐日代表謝長廷在臉書（facebook）發文寫道：「我們已在第一時間打電話給其家屬，表達關切和慰問之意，並持續密切關注事態發展。」

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）透過社群網站表示，聽聞日本前首相安倍晉三遭遇槍擊的事件，他感到很悲傷也很震驚。

易曼紐發表聲明說，安倍是日本傑出的領導人，他代表美國政府與美國人民祈禱安倍平安，並為安倍的家人及日本人民祈禱。

安倍遭人槍擊，奈良市的消防單位上午11時31分左右接獲消息，11時37分緊急救護隊到事發現場，11時54分安倍被從現場運送醫院就醫。日本總務省消防廳表示，安倍的右頸部有槍傷、出血，左胸部有皮下出血的情況。（編輯：高照芬）1110708