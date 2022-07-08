華郵曝馬斯克收購案恐生變 推特股價應聲跌約4%

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（中央社舊金山7日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）原欲以440億美元收購社群媒體巨擘推特（Twitter），如今這筆交易案岌岌可危；推特股價晚間應聲下跌。

全球首富馬斯克曾表達疑慮，甚至暗示他可能會因為推特存在大量假帳號而放棄這筆交易。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，馬斯克雖獲准取得內部數據，仍無法確定假帳號所占比例。

馬斯克的說法讓這筆交易的承諾陷入未知數，引述匿名消息人士說法的最新報導則提到，他的團隊正準備「改變方向」。

推特股價原本已低於馬斯克先前提出的價格，今天消息一出，推特盤後股價又應聲下跌約4%。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）在致投資人的報告中說：「隨著馬斯克做出留下（以更低的價錢）或離開的決定，這齣推特肥皂劇顯然將在接下來幾個月進入某種完結篇。」

他還說：「推特交易案顯然已在推特引發混亂。」艾夫斯預期馬斯克將在數週內公布他對假帳號擔憂的細節。

路透社報導，由於馬斯克要求推特提供更多有關假帳號的細節，推特高層今天在簡報會中告訴記者，他們每天移除超過100萬個垃圾帳號，進一步說明推特如何減少有害的機器人帳號。

此前，馬斯克揚言暫停這項規模達440億美元（約新台幣1.3兆元）的收購案，除非推特證明平台上的垃圾帳號及機器人帳號少於總用戶數的5%。

馬斯克先前推文表示，他收購推特後的最優先事項之一，就是「擊敗或拚了命也要試著擊敗垃圾機器人」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110708