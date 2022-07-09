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安倍晉三遭槍擊 犯案兇器可發射18發子彈

2022/7/9 17:49
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三昨天在奈良遭41歲的山上徹也槍擊身亡。搜查相關人士表示，凶器的槍身部分由3根金屬管組成，山上徹也在每根金屬管裡裝了6發子彈，總計可發射18發子彈。

安倍8日上午在奈良街頭助選發表演說時，遭人持槍槍擊，凶嫌山上徹也當場遭到逮捕。安倍晉三於當天下午在醫院宣告不治身亡。

警方昨天傍晚到凶嫌位於奈良的住家搜查，起出數把與留在犯案現場類似的槍枝。

「每日新聞」報導，警方在凶嫌的住家客廳發現多把自製槍械，據稱有些槍械直接放在外面，毫無隱藏的意思。事件中使用的槍械長40公分，在凶嫌住家發現的槍械也是類似尺寸。警方還在現場查獲火藥。

報導指出，奈良縣警方在凶嫌家中搜到5把與犯案凶器類似的土製槍械，顯見他在行動前做了充分準備。警方正在調查槍械的製造過程，以及是否具有殺傷力。

搜查相關人士表示，案發現場遺留的凶器，槍身部分是3根金屬管，用膠帶纏繞在一起。山上徹也在每根金屬管裡裝了6發子彈，因此共可發射18發子彈。

根據山上徹也供述，他在數個月前開始自製槍械，火藥則是透過網路購買。

奈良縣警方還在他家扣留了電腦、筆記本等數十件物品，將調查他的網路瀏覽紀錄，了解他是否從網路上取得製作槍械的相關情報。（譯者：戴雅真）1110709

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