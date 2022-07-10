從釣魚聖地發展而來 韓國咖啡文化中心在江陵

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（中央社記者余曉涵台北10日電）外國旅客到韓國會在熱門咖啡廳體驗不一樣的風情，咖啡館也常成為韓劇的場景，其實韓國咖啡發源地不是首爾而是江陵，這是因應釣客需求，漸漸形成具有代表性的韓國咖啡文化。

在觀光客的韓國咖啡店口袋名單中，知名的連鎖咖啡店Terarosa Coffee被譽為韓國版的藍瓶咖啡。韓國觀光公社說，Terarosa Coffee最出眾的特色咖啡使用頂級咖啡原豆，該店位於江陵的咖啡工廠除了咖啡廳，還有設有烘焙工廠、藝術商店、早午餐餐廳。

江原道江陵的咖啡館密度在韓國數一數二，大街上走個三步五步就有一家，也有許多咖啡工廠，以及咖啡博物館、咖啡師學院等。旅客到江陵除了泡咖啡店、聞咖啡香、看咖啡師手藝，也能學習相關咖啡知識。

韓國的咖啡文化中心在的江陵，每年10月上旬會舉辦江陵咖啡節，內容包括咖啡嚐鮮、咖啡研討會、咖啡音樂會及文化活動。

韓國觀光公社說，江原道的江陵是韓國唯一一處殘留下茶文化遺址，也是韓國著名咖啡師紮根及活躍之地，每年秋天的江陵咖啡節也都吸引來自江陵以及韓國各地著名的咖啡企業參與。

江陵咖啡節的活動登場時，除了有免費的咖啡試喝活動，咖啡研討會開放民眾向咖啡達人請教專業問題，以及拉花、手沖咖啡、烘豆等各領域的咖啡大賽、100人100味咖啡秀等。

江陵擁有許多與咖啡相關的人事物，例如第一代咖啡師首度於國外取得咖啡師資格，並將技法引進韓國，Terarosa Coffee就是從江陵發跡，最後在韓國各地展店的咖啡聽。

導遊徐池杬介紹，韓國第一個引進咖啡文化的地方之所以會在江陵，是因為早期韓國國內會有很多人到江陵釣魚，是一處釣魚聖地，因應釣客有吃跟喝的需求，就逐漸形成設置自動販賣機販售咖啡。

徐池杬說，後來因為口味開始轉變，當地店家就開始到國外學習咖啡技術，帶回江陵，也逐漸形成具有代表性的江陵咖啡文化。

徐池杬指出，Terarosa Coffee本來在江陵開西餐廳，主要研究紅酒，因為饕客希望在餐後來杯咖啡，老闆開始學習咖啡的相關知識，2008年正式轉型為咖啡廳，並且逐漸擴大店內空間，成為江陵代表的咖啡工廠之一。（編輯：陳清芳）1110710